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Yargıtay, Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında Kararları Onadı ve Bozdu

Yargıtay, Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında sanıklara verilen cezaları onadı ve bazıları için bozdurmakla karar aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:45
Yargıtay, Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında Kararları Onadı ve Bozdu

Yargıtay'dan Sakarya'daki Patlama Davasına Onama ve Bozma Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama davasında önemli kararlar aldı. Davada sanıklar arasında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyordu.

Mahkeme Kararları ve Temyiz Süreci

Sanıklar ve avukatları, önceki mahkeme kararlarını temyize taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanıklara verilen ceza sürelerini hukuka uygun bulmasının ardından bu dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Yüksek Mahkeme Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Ali Rıza Ergenç C. hakkındaki kararı onadı. Mahkeme, bu eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin belgelere dayandığını belirtti. Yaşar C. hakkında ise, güvenli çalışma ortamının sağlanmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle karar bozularak, eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Sanık Hasan Ali V. için de, işveren sorumluluğunun alt sınırdan daha fazla uzaklaşılarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı B. hakkında verilen hapis cezasının da yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükme bağlanmış olması nedeniyle kararların bozulduğuna dair hüküm verildi.

Patlama Olayı ve Sonuçları

Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de yaşanan patlama, 50 kilometre mesafeden bile duyulmuş ve 127 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. 5 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Patlamada yaralanan Ahmet Ç. ise müşteki sanık olarak yargılandı.

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