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Yargıtay Savcısı İşçimen'e Yönelik Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda bir şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:06
Yargıtay Savcısı İşçimen'e Yönelik Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e Saldırı Olayı

Kadıköy'de gerçekleşen olayda, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik yapılan saldırıyla ilgili bir şüpheli yeniden tutuklandı. İlk olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan T.T.İ., toplanan yeni deliller ışığında mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Saldırı ve Soruşturma Süreci

Olay, Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otopark çıkışında, İşçimen ile iki şüpheli arasında yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında İşçimen'e hakaret eden T.T.İ. ve onu darbeden firari şüpheli E.G. kısa sürede yakalandı. E.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın detayları ve soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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