Yargıtay Savcısına Saldırı: Tutuklu Şüphelinin İfadesi Açıklandı

Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırı ve Şüpheli İfadesi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak tutuklanan şüpheli Erol Gök'ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.

Tutuklu Şüpheli Özür Diledi

Yargıtay Savcısı İşçimen'e saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Erol Gök, hakimlikte verdiği ifadede, "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatım adli tatilde olduğu için gelemedim, bugün kendim geldim. Çocuklarımın okul çağına girdiği dönemde bana ihtiyaçları var. Olay çok ani gelişti, orada babalık duygularımla hareket ettim. Serbest bırakılmayı ya da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum," ifadesini kullandı.

Olayın Gelişimi

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda, Savcı İşçimen'in iki kişiyle tartıştığı ve saldırıya uğradığı belirlenmişti. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda Erol Gök ve T.T.İ. adlı kişilerin isimleri tespit edildi. T.T.İ., İşçimen'e hakaret etmekten dolayı yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak daha sonra elde edilen yeni delillerle tekrar tutuklandı.

Son olarak, Erol Gök, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.