Yargıtay Savcısına Saldırının Firari Şüphelisi Teslim Oldu

Kadıköy'deki Saldırı Olayı

Kadıköy ilçesinde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik gerçekleştirilen saldırının firari şüphelisi, adliyeye teslim oldu. Olay, Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi.

Tartışma ve Saldırı

İşçimen, saldırıya uğramadan önce otoparkın çıkışında iki kişinin bulunduğu bir tartışmaya karıştı. Bu tartışma sonrasında saldırı gerçekleşti.

Şüphelinin Teslim Olması

Olayla ilgili olarak E.G. isimli firari şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Gözaltına alınan E.G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların Tespiti ve Diğer Gelişmeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda, saldırganların E.G. ve T.T.İ. olduğunu belirledi. T.T.İ., İşçimen'e hakaret etmesi doğrultusunda gözaltına alındı. Ancak, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken, olaya karışan diğer kişi veya kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürmektedir.