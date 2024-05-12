Yargıtay seçime gidiyor: Cumhuriyet Başsavcısı seçilecek

Yargıtay’da, yarın (13 Mayıs) iki seçim birden yapılacak. Yargıtay Büyük Genel Kurulu oylarıyla yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi için 5 aday belirlenecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 5 adaydan birini seçerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını belirleyecek.

Öte yandan bir süredir devam eden, ancak adayların salt çoğunluğu sağlayamadığı için sonuçlanamayan Yargıtay Başkanlığı seçimleri de tekrardan yapılacak. 25 Mart’tan beri tekrarlanan seçimlerde en son adaylardan biri olan Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıklamış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı belirleyecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Bunun için öncelikle Yargıtay Büyük Genel Kurulu üyeleri, en az 5 aday belirliyor. İlk oylamada en çok oy alan beş üye, Kurul tarafından aday gösterilmiş sayılıyor.

Seçilmiş olan bu beş adayın ismi ise liste olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçiyor.