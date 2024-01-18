Yargıtay üyeliğine yeni atamalar: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargıtay'a 4 yeni isim ataması duyuruldu. HSK tarafından gerçekleştirilen atama kararı Resmi Gazete'de ilan edildi.

Yargıtay üyeliğine yeni atamalar: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete 18 Ocak 2024 kararlarını duyurdu. Vatandaşların ilgiyle izlediği Resmi Gazete'de yönetmelikler ve tebliğler ilan edildi. Bugünkü Resmi Gazete'de HSK'nın Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim atamasına ilişkin kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, uluslararası anlaşmalar, yönetmelikler de Resmi Gazete'de bulunuyor. İşte, Resmi Gazete'deki bugünkü diğer atama kararları ve detayları.

YARGITAY ÜYELİĞİNE 4 YENİ İSİM

Yargıtay üyeliğinde 4 yeni isim atamasına yönelik HSK kararı resmi olarak paylaşıldı. Alınan karara göre yeni üyelerin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesinleşti.

Karara göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyesi oldu.

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