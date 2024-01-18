Yargıtay üyeliğine yeni atamalar: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargıtay'a 4 yeni isim ataması duyuruldu. HSK tarafından gerçekleştirilen atama kararı Resmi Gazete'de ilan edildi.
Resmi Gazete 18 Ocak 2024 kararlarını duyurdu. Vatandaşların ilgiyle izlediği Resmi Gazete'de yönetmelikler ve tebliğler ilan edildi. Bugünkü Resmi Gazete'de HSK'nın Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim atamasına ilişkin kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, uluslararası anlaşmalar, yönetmelikler de Resmi Gazete'de bulunuyor. İşte, Resmi Gazete'deki bugünkü diğer atama kararları ve detayları.
YARGITAY ÜYELİĞİNE 4 YENİ İSİM
Yargıtay üyeliğinde 4 yeni isim atamasına yönelik HSK kararı resmi olarak paylaşıldı. Alınan karara göre yeni üyelerin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesinleşti.
Karara göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyesi oldu.