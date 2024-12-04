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Yargıtay, Van Büyükşehir Başkanı Zeydan'ın Haklarını Geri Verme Kararını Bozdu

Yargıtay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın haklarının geri verilmesine dair kararı hukuki değerden yoksun buldu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:16
Yargıtay, Van Büyükşehir Başkanı Zeydan'ın Haklarını Geri Verme Kararını Bozdu

Yargıtay'dan Çarpıcı Karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen "yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair" kararları bozarak, hukuki açıdan geçersiz olduğu hükmüne vardı.

Bu önemli karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Zeydan hakkındaki karara itiraz etmesi üzerine alındı. Daire, iki ayrı kararın "görevsiz bir şekilde verildiği" gerekçesiyle hukuki değerden yoksun olduğuna karar verdi.

Yeniden Mahkemeye Gönderildi

Yargıtay'ın aldığı karar üzerine, gerekli incelemelerin yapılması adına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden görüşülmek üzere gönderilmesine hükmedildi.

Kararın Gerekçesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Zeydan'a "terör örgütü propagandası yapma" suçu kapsamında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının, 20 Aralık 2022'de kesinleştiğini ve Zeydan'ın tahliye tarihinin üzerinden 3 yıl geçmeden yasaklanmış hakların geri verilemeyeceğini belirtti. Bu tarihin 20 Aralık 2025'te dolacağı vurgulandı.

Söz konusu kararın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşüne aykırı olarak 2023 yılı içinde verilmesi ise hukuki bir hatadır şeklinde değerlendirildi. Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair mahkeme kararının, 29 Mart 2024 tarihinde ek kararla kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Seçim Süreci ve Mazbata Verilmesi

31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Ancak, Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına karar verdi. Bu durumu DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. YSK, oy çokluğuyla ilgili kararı kaldırarak Zeydan'a mazbatasını verdi.

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