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Yargıtaydan emsal karar! Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşüren kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı. Bu karar, boşanma davalarında hakaretin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:33
Yargıtaydan emsal karar! Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Sakarya'da yaşanan bir boşanma davasında önemli bir karara imza attı. Daire, eşine başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşüren kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onayladı. Bu karar, eşler arasındaki saygı ve hakaretin boşanma davalarındaki önemini bir kez daha vurguladı.

Sakarya'da yaşayan bir kişi, karısının sürekli yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanında tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Davacı, bu davranışların kendisini toplum nazarında zor duruma düşürdüğünü belirtti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI

Davaya bakan yerel mahkeme, davalı kadının eşine başkalarının huzurunda hakaret ettiğini ve çeşitli ithamlarda bulunduğunu tespit etti. Bu eylemlerin üçüncü kişilerin yanında yaşanması nedeniyle davacının toplumda zor duruma düştüğünü belirten mahkeme, kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

Yerel mahkeme kararının ardından davalı kadın, kararı istinaf etti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

YARGITAY'IN KARARI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Daire, yerel mahkeme kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, davalı kadın vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğini ifade etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bu kararı, boşanma davalarında eşler arasındaki saygının ve hakaretin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 

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