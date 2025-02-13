Yarım Asırlık Evliliklerdeki Sırrı: Sevgi ve Saygı

Kırklareli'nde 50 Yılın Aşkı ve Saygısı

Kırklareli'nde yaşayan Saadet ve Ali Özkut, Fatma ve Cevat Közler çiftleri, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, mutlu evliliğin yolunun sevgi ve saygıdan geçtiğini dile getirdi.

Ali ve Saadet Özkut Çifti

Ali Özkut (82) ve eşi Saadet (72), 1968 yılında görücü usulüyle tanıştıktan sonra 1970'te evlenmiş. 15 yıl önce emekli olan Ali Özkut, evliliklerinde karşılıklı saygının ön planda olduğunu belirtti. Özkut, "Bu yıllar sevgi, saygıyla geçti. Küskünlük yok aramızda. Evliliğin sırrı birbirini dinlemekten geçiyor" diye vurguladı.

Fatma ve Cevat Közler Çifti

Benzer bir hikaye, Fatma (76) ve Cevat Közler (82) çifti için de geçerli. 1968 yılında tanışan çift, 1969'da evlendi. Fatma Közler, "Evliliğimizin sırrı birbirimizi dinlemek, saygı ve sevgi. Hayırlısıyla bugüne geldik, Allah'a çok şükür" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Eşi Cevat Közler, "Eşim çoluk çocuğumuza baktı, yemeğimizi yapıyor, memnunum. Hayatım ona bağlı" ifadesini kullandı.

Çiftlerin Ortak Mesajı: Saygı ve Sabır

Her iki çift de gençlere tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi. Ali Özkut, "Gençlerin birbirlerine saygılı ve sabırlı olmaları gerekir. Hayat bu, varlığa da yokluğa da katlanmayı bilmeleri lazım" uyarısında bulundu. Saadet Özkut ise, "Biz her şeyimizi birbirimizle paylaştık. Ne benden gizli bir iş yapar ne de eşim benden" diyerek evlilikteki dürüstlüğün önemine değindi.

Özetle, Kırklareli'nde yaşayan bu yarım asırlık çiftler, evliliklerinde sevgi, saygı ve dürüstlüğün temel rol oynadığını bir kez daha hatırlatıyor.

Kırklareli'nde 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, mutluluğun yolunun sevgi ve saygıdan geçtiği mesajını verdi. Ali ve Saadet Özkut çifti yarım asırdır evliliklerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, mutluluğun yolunun sevgi ve saygıdan geçtiği mesajını verdi. Ali ve Saadet Özkut çifti yarım asırdır evliliklerini sürdürüyor.