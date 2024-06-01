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Yarın 3 ilçe ve 4 beldede seçim var: Seçmenler bir kez daha sandığa gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 belde de yarın (2 Haziran) sandığa gidilecek.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:23
Yarın 3 ilçe ve 4 beldede seçim var: Seçmenler bir kez daha sandığa gidiyor

31 Mart yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ve 4 belde için seçimlerine yenilenmesine karar vermişti. Buna göre, Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde, Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinde ve Aksaray'da Güzelyurt ilçesinde seçmenler yarın (2 Haziran) yeniden sandığa gidecek.

Öte yandan Sivas'ta Yıldızeli ilçesine bağlı olan Güneykaya beldesinde, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı olan Büyükkarıştıran beldesinde, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yer alan Akpazar beldesinde ve Aksaray'ın Sağlık beldelerinde de seçimler yarın tekrarlanacak.

3 ilçe ve 4 beldenin yanı sıra 212 mahallede de muhtarı seçmek için seçimler tekrarlanacak.

Oy verme işlemleri saat 08.00 ile saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

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