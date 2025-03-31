Yarın Başlıyor: İnternette Güçlü Ürün Güvenliği Dönemi

İnternet Alışverişlerinde Güçlü Ürün Güvenliği Dönemi yarın başlıyor! Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de 30 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 5 aylık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bu yönetmeliğin internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini artırmayı, aynı zamanda tüketici haklarını korumayı amaçladığı ifade edildi. Yönetmelik, vatandaşlar ve ürün satan firmalar için önemli yenilikler getiriyor.

Açıklamada, yönetmeliğin sağladığı yenilikler arasında tüketicilerin güvenli ürünlere daha kolay erişmesinin sağlanması yer alıyor. İnternet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışverişlerin daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale geleceği vurgulandı.

Bakanlık, yönetmelik gereğince satıcıların, ürünlere dair güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunmakla yükümlü olacağını bildirdi. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylelikle tüketiciler, satın alacakları ürünler hakkında daha fazla bilgilere ulaşma imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca, sanal pazar yerlerinin ürün güvenliği bilgilerini sistemlerinde bulundurması gerektiği vurgulandı. Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanların 24 saat içerisinde yayından kaldırılacağı bildirildi.

Yurt dışından satış yapan firmalar için de yeni düzenlemeler getirildi. Bu firmaların, Türkiye'de bir yerel temsilci atamaları zorunlu hale getirildi. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapmalarına izin verilmeyecek. Yönetmelik çerçevesinde uygun hareket etmeyenler hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşmalarını sağlamak ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.