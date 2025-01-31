Yarın e-YDS Sınavı Dört Büyük İl'de Gerçekleşecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak. En son açıklama ile 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2 sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde düzenlenecek.

Sınavda 46 elektronik salonun kullanılacağı belirtilmiştir. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve adaylar saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacaktır.

Kendi kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, emniyet personeli dahil toplam 322 kişi sınavda görev yapacak.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın yalnızca İngilizce olacağını belirterek, "Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecektir. Ek süre kullanacak engelli aday olmayacaktır." dedi. Ersoy, tüm adaylara başarılar dilerken, görevlilere de kolaylıklar sağlanmasını istedi.