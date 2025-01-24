Yarın Gökyüzünde 'Gezegen Defilesi': 6 Gezegen Bir Araya Geliyor

Yarın görev gökyüzünde muhteşem bir manzara bekleniyor

Yarın, Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün gezegenleri gökyüzünde adeta bir "gezegen defilesi" yapacak. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, bu fenomenin nadir görülen bir olay olduğunu belirtti.

Nadir Bir Olay