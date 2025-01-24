Yarın Gökyüzünde 'Gezegen Defilesi': 6 Gezegen Bir Araya Geliyor

Yarın görev gökyüzünde muhteşem bir manzara bekleniyor
Yarın, Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün gezegenleri gökyüzünde adeta bir "gezegen defilesi" yapacak. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, bu fenomenin nadir görülen bir olay olduğunu belirtti.
Nadir Bir Olay
Kılıçoğlu, Güneş sistemi içinde toplam 8 gezegenin bulunduğunu hatırlatarak, gezegenlerin Güneş etrafındaki döngü sürelerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekti. "Uranüs'ün Güneş etrafında bir tur atması, neredeyse bir insan ömrü kadar sürmektedir. Bu durum, bazı gezegenlerin tesadüfi olarak aynı bölgede toplanma olasılığını azaltmaktadır" Şu anda, Güneş'e uzak olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün bir araya geldiğini belirten Kılıçoğlu, "Venüs ve Mars da bu gruba katılıyor" dedi. Bu durum, astrofotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri için büyük bir heyecan kaynağı. Eğer bir teleskop varsa, tek gecede 6 gezegeni gözlemleme şansını bulabilirsiniz. Kılıçoğlu, gezegenlerin gözlemi için en uygun zamanın, Güneş battıktan sonraki 19.00-19.30 arası olduğunu vurguladı. Gözlemcilerin, ilk önce Satürn ve Venüs'ü gözlemlemeleri gerektiğini söyleyen Kılıçoğlu, bu gezegenlerin batıya en yakın noktada yer alacağını ifade etti. Şehir ışıklarından uzak durmanın gerekli olduğunu belirten Kılıçoğlu, "Ancak gezegenler çok parlak oldukları için sadece hedef gezegenleri görmek için fazla uzağa gitmeye ihtiyaç yok. Yıldızlarla birlikte görünmesi için karanlık bölgeler tercih edilmelidir" Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün teleskop olmadan çıplak gözle de görülebileceği bilgisi verildi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti.
Gezegen Defilesine Hazır Olun
Gözlem İçin En Uygun Zaman
Şu anda, Güneş'e uzak olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün bir araya geldiğini belirten Kılıçoğlu, "Venüs ve Mars da bu gruba katılıyor" dedi. Bu durum, astrofotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri için büyük bir heyecan kaynağı. Eğer bir teleskop varsa, tek gecede 6 gezegeni gözlemleme şansını bulabilirsiniz.
Kılıçoğlu, gezegenlerin gözlemi için en uygun zamanın, Güneş battıktan sonraki 19.00-19.30 arası olduğunu vurguladı. Gözlemcilerin, ilk önce Satürn ve Venüs'ü gözlemlemeleri gerektiğini söyleyen Kılıçoğlu, bu gezegenlerin batıya en yakın noktada yer alacağını ifade etti.
Şehir ışıklarından uzak durmanın gerekli olduğunu belirten Kılıçoğlu, "Ancak gezegenler çok parlak oldukları için sadece hedef gezegenleri görmek için fazla uzağa gitmeye ihtiyaç yok. Yıldızlarla birlikte görünmesi için karanlık bölgeler tercih edilmelidir" Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün teleskop olmadan çıplak gözle de görülebileceği bilgisi verildi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti.
Ayrıca, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün teleskop olmadan çıplak gözle de görülebileceği bilgisi verildi.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti.