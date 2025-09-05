DOLAR
Yarın Kuzeybatı'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji: Yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde gök gürültülü sağanak; bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:53
Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Beklenen olumsuzluklar arasında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar yer alıyor.

Vatandaşların ve ilgili kurumların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

