Yarın Okullar Açılıyor mu? Bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Yarın Okullar Açılıyor mu? Kar Tatili Haberleri Son Dakika!

Yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, ara tatilin son gününde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, “Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ile ve ilçede okullar tatil edildi. İstanbul’un Şile ilçesinde de eğitime ara verildi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı ve detayları…

İstanbul’da Sadece Şile’de Okullar Tatil

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği, diğer ilçelerde ise okulların açık olacağını ve eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu. Valilik, öğrenci, veli ve öğretmenlerin resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini istedi.

Kar Yağışı Nedeniyle Birçok İlde Okullar Tatil Edildi

Kar yağışının etkili olduğu Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde ise okullar tatil edildi.

Zonguldak’ta kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Bartın’ın Amasra ilçesinde de okullar tatil edildi. Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karabük’ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Düzce’nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya’nın Hendek ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlıkğı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Sakarya’nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.