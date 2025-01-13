Yarıyıl Tatili için Tren Seferlerine Ek Kapasite Sağlandı

Yarıyıl tatili sürecinde, YHT ve bölgesel trenlerde toplamda 29 bin 130 ek koltuk kapasitesi artırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:07
Yarıyıl Tatili için Tren Seferlerine Ek Kapasite Sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, okullardaki yarıyıl tatiline yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 18 Ocak-2 Şubat dönemini kapsayan ara tatil süresince Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine ek düzenlemeler yapılacak. Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 3 bin 288 ek koltuk ile yolculara hitap edileceğini belirtti.

Ek Seferlerle Kapasite Artışı

Uraloğlu, cumartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatilinde vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak amacıyla ek seferlerin düzenleneceğini ifade etti. Ankara-İstanbul YHT hattında her iki yönde toplam 8 ek sefer organize edilerek, 4 gün boyunca toplam 3 bin 288 kişilik ilave kapasite oluşturulacak.

YHT sefer saatleri

Ek seferlerle ilgili bilgiler de paylaşan Uraloğlu, Ankara'dan hareket eden ilave trenlerin saat 09.40'da yola çıkacağını ve İstanbul-Söğütlüçeşme'ye saat 14.06'da ulaşacağını; İstanbul'dan Ankara'ya hareket edecek olan ilave trenlerin ise saat 18.00'de kalkarak saat 22.38'de Ankara'ya varacağını açıkladı.

Bölgesel ve Ana Hat Trenlerine Ek Vagon

YHT'lerin dışında ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 29 bin 130 ek koltuk kapasitesinin sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, tatil süresince İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi gibi seferlerde de vagon ilaveleri yapılacağını duyurdu.

Bilet Alım Bilgileri

İlave seferler ve ek vagonlara ait biletlerin, TCDD Taşımacılık mobil uygulaması, internet sitesi, Çağrı Merkezi (444 82 33) ve gişelerden temin edilebileceği de hatırlatıldı. Yılın bu yoğun döneminde, seyahatini planlayan yolcuların bu fırsatları değerlendirmesi önerildi.

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