DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı

MEB, yarıyıl tatilinde zanaat atölyeleri ile öğrencilere meslek becerileri kazandırmayı sürdürmekte.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:58
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı

Öğrencilere Yeni Fırsatlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta kazandırılması için Türkiye genelinde 81 ilde kurulan zanaat atölyeleri ile yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı.

Mesleki Eğitime Destek

MEB'in duyurduğuna göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde açılan zanaat atölyeleri, öğrencilerin meslek alanlarındaki temel becerileri keşfetmesine olanak tanıyor.

Resmi ve özel eğitim kurumlarında, en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki zanaat atölyelerine ücretsiz olarak katılabiliyor.

Düzenlenen Kurslar

Zanaat atölyelerinde yer alan 147 modüler kurs, öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinimini hedefliyor. Bu kurslar arasında Bilişim Teknolojileri, El Sanatları, Elektrik-Elektronik, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi ile Moda Tasarım Teknolojileri gibi birçok meslek alanında eğitim bulunuyor.

Kurslar, kolay hamur işlerinden ahşap kakma, geleneksel Türk süsleme sanatlarından dijital ses kurgusuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kayıt ve Sertifikasyon

Öğrenciler zanaat atölyelerine başvurularını e-kurs.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilir. Programı başarıyla tamamlayanlar, katılım belgeleri alarak bunları e-Portfolyolarına ekleyebiliyor.

Geleceğe Yatırım

Zanaat atölyeleri, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırarak akademik ve mesleki başarılarını artırmayı, geniş kariyer seçenekleri sunmayı ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
2
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
3
Darende'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
6
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
7
Gaziosmanpaşa'da Kanala Düşen Otomobilde İki Kardeş Yaralandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları