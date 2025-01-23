Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı

Öğrencilere Yeni Fırsatlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta kazandırılması için Türkiye genelinde 81 ilde kurulan zanaat atölyeleri ile yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı.

Mesleki Eğitime Destek

MEB'in duyurduğuna göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde açılan zanaat atölyeleri, öğrencilerin meslek alanlarındaki temel becerileri keşfetmesine olanak tanıyor.

Resmi ve özel eğitim kurumlarında, en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 81 ilde valiliklerce belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki zanaat atölyelerine ücretsiz olarak katılabiliyor.

Düzenlenen Kurslar

Zanaat atölyelerinde yer alan 147 modüler kurs, öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinimini hedefliyor. Bu kurslar arasında Bilişim Teknolojileri, El Sanatları, Elektrik-Elektronik, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi ile Moda Tasarım Teknolojileri gibi birçok meslek alanında eğitim bulunuyor.

Kurslar, kolay hamur işlerinden ahşap kakma, geleneksel Türk süsleme sanatlarından dijital ses kurgusuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kayıt ve Sertifikasyon

Öğrenciler zanaat atölyelerine başvurularını e-kurs.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilir. Programı başarıyla tamamlayanlar, katılım belgeleri alarak bunları e-Portfolyolarına ekleyebiliyor.

Geleceğe Yatırım

Zanaat atölyeleri, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırarak akademik ve mesleki başarılarını artırmayı, geniş kariyer seçenekleri sunmayı ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden temel mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.