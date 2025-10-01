Yaroslavl'da Petrol Rafinerisinde Yangın: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yaroslavl'da petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkili açıklaması

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının devam ettiği ve ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi.

Zarar ve güvenlik

Açıklamada, yangının 200 metrekarelik bir alana yayıldığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğinin belirtildiği aktarıldı. Ölü ya da yaralı yok ifadesi vurgulandı.

Vali'den açıklama

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmadığını bildirdi: "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor."

Olayla ilgili soruşturma ve söndürme faaliyetleri devam ediyor.