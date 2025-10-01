Yaroslavl'da Petrol Rafinerisinde Yangın: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yaroslavl'daki petrol rafinerisinde 200 m² alana yayılan yangın çıktı; ölü ya da yaralı yok. Yetkililer İHA saldırısı olmadığı bilgisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:00
Yaroslavl'da Petrol Rafinerisinde Yangın: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yaroslavl'da petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkili açıklaması

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının devam ettiği ve ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi.

Zarar ve güvenlik

Açıklamada, yangının 200 metrekarelik bir alana yayıldığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğinin belirtildiği aktarıldı. Ölü ya da yaralı yok ifadesi vurgulandı.

Vali'den açıklama

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmadığını bildirdi: "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor."

Olayla ilgili soruşturma ve söndürme faaliyetleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
2
Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
3
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
4
İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor
5
1990-2025 Türkiye Kuraklık Haritası: Alkazar'dan İnteraktif Platform
6
Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi
7
Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam