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YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de ilan edildi. Emekli ve terfi eden askeri personel listesi açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:17
YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Askeri Şura'nın Emekli ve Terfi Kararları

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, 2023 yılı itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede yer alan bilgilere göre, 1 Eylül tarihinden itibaren iki general, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi. Ayrıca, 30 Ağustos itibarıyla kadrosuzluk sebebiyle 29 general ve amiral daha emekli olacak.

Terfi Eden Askeri Personel

Yayımlanan kararlar neticesinde, 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. Bunun yanı sıra, 77 albay ise general ve amirallik unvanına yükseltildi.

Görev Sürelerinin Uzatılması

Kararlar doğrultusunda, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl uzatılırken, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl artırıldı. Bu gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadro ve görev düzenlemeleri açısından önem taşıyor.

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