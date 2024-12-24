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Yasa Dışı Alkol Satışına Karşı Yeni Düzenleme: 50 Bin Litre Sınırı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı alkol ticaretini önlemek için tıbbi kullanım amaçlı etil alkolde 50 bin litre sınırı getirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:54
Yasa Dışı Alkol Satışına Karşı Yeni Düzenleme: 50 Bin Litre Sınırı

Yasa Dışı Alkol Satışı Önleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı alkol ve içki ticaretinin önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye imza attı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Tebliğ ile Gelen Değişiklikler

Yeni tebliğle birlikte, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasaya arzı, kullanım amacı, alanı ve miktarı gibi konularda düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, tebliğe aykırı davrananlara uygulanacak idari yaptırımlar da belirlendi.

Hangi Kuruluşlar Ne Kadar Alabilecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık hizmet sunucuları, faaliyetleriyle uyumlu miktarda etil alkol alabilecek. Ayrıca, eczaneler ve veteriner hekim muayenehaneleri aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 10 litre ve hayvan hastaneleri 40 litre etil alkol temin edebilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları ise yıllık olarak 1000 ve 2000 litre etil alkol alabilecekler.

Toptan Satıcılara Sınırlama

Etil alkol toptan satıcılarının stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulundurması yasaklandı. Günümüz itibarıyla mevcut stokları 50 bin litrenin üzerinde olan satıcılar, bu miktar düşmediği sürece yeni ürün alımında bulunamayacaklar.

Denetimler ve Kayıt Tutma Zorunluluğu

Tebliğdeki hükümlere uygun olmayan sağlık hizmet sunucularına idari yaptırımlar uygulanacak. Kullanım miktarları ve alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirildi.

Bu düzenleme, kamu sağlığını koruyarak yasa dışı alkol ticaretini önleme amacı taşımaktadır. Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, tıbbi etil alkolün sahte kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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