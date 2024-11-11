Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 16 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, şüphelilerin tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Serdar Ortaç’tan Açıklama

Şüpheliler arasında bulunan Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemleri sırasında basın mensuplarının iddiaların doğruluğu konusundaki sorusuna yanıt verdi. Ortaç, "İddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum, bu yüzden çok üzgünüm," dedi.

Soruşturmanın Ayrıntıları

Soruşturma, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı 23 şüpheliye yönelik başlatılmıştı. Yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen isimler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçam’a yer verilmektedir. Ayrıca Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof da soruşturmada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bu 16 şüphelinin gözaltına alındığı, geri kalan 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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