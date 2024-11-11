Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi Kararı

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Önemli Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşvik iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dört kişi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Gözaltı Süreci ve İfadeler

16 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrasında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ortaç, hakimliğe götürüldüğü esnada basın mensuplarının iddialara dair sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum, o yüzden çok üzgünüm." yanıtını verdi.

Adli Kontrol ve Tutuklamalar

Nöbetçi hakimlik, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz gibi isimler hakkında tutuklama kararı aldı. Ayrıca, 18 yaşından küçük olan E.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kumar Hakkında Açıklamalar

Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada kumarın kendisinden neler aldığını vurgulayarak, "Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bir de adliyeye düştüm." ifadelerini kullandı. Ortaç, Malta'da yaşadığı bir olayı da paylaşarak, "Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Pişmanım, üzgünüm." dedi.

Soruşturma Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile sosyal medya fenomenlerini de dahil ederek 23 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin beşinin yurt dışında olduğu ve diğer ikisinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.