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Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Veriler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede 2 bin 880 operasyon gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:19
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Veriler

İçişleri Bakanı'ndan Yasa Dışı Bahis Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı çevrim içi bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, 2 bin 880 operasyon gerçekleştirildiğini ve 67 bin 493 siteye erişimin engellendiğini vurguladı.

Operasyonlar ve Elde Edilen Sonuçlar

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu belirtti. 4 Haziran 2023 ile 25 Eylül 2024 tarihleri arasında 453 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlardan 81'inin planlı ve projeli olduğunu ifade etti.

Gözaltı ve Tutuklama Bilgileri

Bu operasyolar sonucunda 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı ve 1,070 kişi tutuklandı; 819 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplamda 5 milyar 49 milyon 483 bin lira değerinde mal varlığına el konuldu ve 27 bin 771 site erişime kapatıldı.

Çevrim İçi Dolandırıcılık Mücadelesi

Yerlikaya, çevrim içi dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karşı da 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu operasyonlardan 3,311 kişi tutuklanırken, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 39 bin 722 site erişime engellendi.

Son olarak, gençleri çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar suçlarına karşı korumak için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

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