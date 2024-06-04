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Yasa dışı bahisçilere ve dolandırıcılara “Sibergöz-43” operasyonu: 54 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-43” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisçilere ve nitelikli dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonlarda, 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:35
Yasa dışı bahisçilere ve dolandırıcılara “Sibergöz-43” operasyonu: 54 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, yasa dışı bahisçilere ve nitelikli dolandırıcılara yönelik olarak 15 ilde birden gerçekleştirilen “Sibergöz-43” operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlar sonucunda 54 şüphelinin yakalanmış olduğu ifade edildi.

Yerlikaya’nın paylaşıman göre operasyonlar, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerinde aralarında yer aldığı 15 ilde gerçekleştirildi. Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlemiş olduğu belirtildi.

Operasyonlar sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen ve yasa dışı bahis oynatan 54 kişinin yakalandığı ifade edildi. Ayrıca operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar ve telefon, banka ve kredi kartı, simkart ve bellek ele geçirildi. Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına da el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin hesaplarında 313 milyon liralık işlem hacmi olduğu da saptandı.

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