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Yasa Dışı Bahse Teşvik: 5 Sosyal Medya Fenomenine Dava Açıldı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklanan 5 fenomen hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:35
Yasa Dışı Bahse Teşvik: 5 Sosyal Medya Fenomenine Dava Açıldı

İstanbul'da Dava Süreci Başlıyor

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiaları üzerine yürütülen kapsamlı soruşturmanın sonunda, sosyal medya fenomeni beş şüpheli hakkında dava açıldı. Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar, birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacak.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, her şüpheli için ayrı olarak hazırlanan iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlaması yer aldı.

Yargı Süreci Başlıyor

Dava kapsamında, sanıklar hakkında 3 bin güne kadar adli para cezası talep edilirken, asliye ceza mahkemesince kabul edilen 5 iddianame ile birlikte sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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