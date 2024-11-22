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Yasa Dışı Bahse Teşvikte 3 Sosyal Medya Fenomenine Dava Açıldı

İstanbul’da 3 sosyal medya fenomenine yasa dışı bahse teşvikten dava açıldı, hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:23
Yasa Dışı Bahse Teşvikte 3 Sosyal Medya Fenomenine Dava Açıldı

İstanbul'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Davası

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında, tutuklu 3 sosyal medya fenomeni hakkında hapis cezası davası açıldı. Savcılık, Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş'ın, birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep ediyor.

Soruşturma ve İddianame Süreci

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın her bir şüpheli için ayrı ayrı hazırladığı iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlaması yer aldı.

Bu çerçevede, sanıkların 3 bin güne kadar adli para cezası ile de cezalandırılması talep ediliyor. İddianameler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve önümüzdeki günlerde yargılamaların başlaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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