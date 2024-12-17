Yasa Dışı Bahse Teşvikten Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Tahliye Edildi

İstanbul'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Suçundan Tahliye Kararı

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bugün gerçekleştirilen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yılmaz'ın avukatı da hazır bulundu.

Yılmaz'ın Savunması

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Yılmaz, içerik üreticisi olduğunu belirterek, "Halka mikrofon uzatarak videolar çekiyorum" ifadesini kullandı. Yılmaz, yüksek takipçi sayısı nedeniyle firmaların kendisi ile iletişime geçtiğini ve paylaştığı videoların izlenme sayısına bağlı olarak şirketlerden gelir elde ettiğini kaydetti. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamı yapma amacının olmadığını vurgulayarak, kazancının reklamlar üzerinden olduğunu savundu.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için sonraki bir tarihe ertelendi.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Yılmaz hakkında “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçuyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. İddianamede, Yılmaz hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.