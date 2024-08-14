Yasa Dışı Geçişler: 3 Terörist Yakalandı

Yasa Dışı Geçişlerde Yakalanan Teröristler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, bu şahıslar arasında 3 terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Açıklamada yer alan ifadelere göre, "Hudut birliklerimiz tarafından yakalanan bireylerden ikisi FETÖ, bir diğeri ise DEAŞ terör örgütü üyesidir." şeklinde bilgi verildi.

Böylece, Türkiye'nin sınır güvenliği alanındaki çalışmaların ne denli titiz yürütüldüğü bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.