Yasa Dışı Geçişte 1 Terörist ile 16 Kişi Yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye Yasa Dışı Geçişler Engelleniyor

Türkiye'nin güvenlik güçleri, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan bir terörist dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, konuya dair resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Hudut Güvenliğinde Kararlılık

Bakanlık, hudut güvenliğinin sağlanması için yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam edileceğini belirtti. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamada kararlılıkla hareket etmektedir.

Bu gibi yasa dışı geçişlerin önlenmesi için alınan tedbirler ve sürdürülen operasyonlar, ülkenin güvenliği için büyük önem taşımaktadır.