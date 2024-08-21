Yasa Dışı Geçişte 5 Terör Şüphelisi Yakalandı

5 Şahıs Sınırda Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmak isteyen 5 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.

Yakalayıcı Birlikler ve Terör Bağlantıları

Açıklamaya göre, yakalanan şahısların 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, diğer 1'i ise PKK/YPG terör örgütü üyesidir. Bakanlığın Açıklaması

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda belirlenen 4 FETÖ ve 1 PKK/YPG mensubu şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Yetkililer, sınır güvenliğinin artırıldığını ve yasa dışı geçişlerin engellenmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.