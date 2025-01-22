Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonunda 4 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı sorgu sistemi kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Edinilen bilgilere göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığını belirleyerek bir rapor hazırladı.

Bu rapor sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sistemin kullanıcıları hakkında gerekli adımları attı. Şüphelilerin yakalanması için Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.