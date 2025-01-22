DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonunda 4 Gözaltı Kararı

Ankara'da yasa dışı 'Avatar/Adalet' sorgu sistemi kullanan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Siber suçlarla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:48
Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonunda 4 Gözaltı Kararı

Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonunda 4 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı sorgu sistemi kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Edinilen bilgilere göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığını belirleyerek bir rapor hazırladı.

Bu rapor sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sistemin kullanıcıları hakkında gerekli adımları attı. Şüphelilerin yakalanması için Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli
6
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
7
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi