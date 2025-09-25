Yasağa Rağmen Ravşa'da: Nasrallah ve Safiyuddin'in Portreleri Yansıtıldı

Yasağa Rağmen Ravşa'da Hizbullah Liderlerinin Portreleri Yansıtıldı

Beyrut'ta on binlerce kişi 'direniş' sloganlarıyla toplandı

Başbakan Nevvaf Selam'ın üç gün önce açıkladığı yasağa rağmen, Beyrut'un sembolü Güvercin Kayalıkları (Ravşa)'na Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in portreleri yansıtıldı.

Nasrallah ile Safiyuddin'in İsrail saldırılarında hayatını kaybetmelerinin birinci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anmada, başkent Beyrut’un Ravşa sahilinde geniş güvenlik önlemleri altında on binlerce Lübnanlı toplandı. Katılımcılar Hizbullah ve Lübnan bayrakları açarak “direnişe destek” ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ravşa Sahili'nde binlerce gösterici bulunurken, onlarca tekne de kayalıkların çevresinde toplanarak eyleme denizden destek verdi. Organizasyonun akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yansıtmalarda Nasrallah ve Safiyuddin’in portrelerinin yanı sıra Lübnan bayrağı ile Nasrallah’ın eski başbakanlar Refik Hariri ve Saad Hariri ile birlikte olduğu fotoğraflar kayalıklara yansıtıldı.

Hükümetin Güvercin Kayalıkları’na herhangi bir görsel yansıtılmasını yasaklayan kararına rağmen yapılan bu gösteriye tepki sert oldu. Başbakan Selam, Amerikan X şirketi hesabından yaptığı paylaşımda, “Ravşa bölgesinde yaşananlar, Beyrut Valisi’nin izin verdiği miting şartlarının açık bir ihlalidir. İzin, kayalığın hiçbir şekilde ışıkla aydınlatılmamasını öngörüyordu.” ifadelerini kullandı.

Selam ayrıca İçişleri, Adalet ve Savunma Bakanlıklarıyla temasa geçtiğini, faillerin tespit edilip soruşturmaya sevk edilmesi ve yasalara göre cezalandırılması talimatını verdiğini belirtti.

Selam’ın yasağı, Hizbullah’ın Nasrallah’ı anmak için planladığı etkinlikler kapsamında Güvercin Kayalıkları’nın Nasrallah’ın portresiyle aydınlatılması niyetinin açıklanmasının ardından ilan edilmişti. Hizbullah’a yakın Lübnan Sanat Derneği, Beyrut Valiliği’ne Ravşa sahilinde sembolik bir etkinlik için başvuruda bulunmuş ve poster yansıtılmaması şartıyla sınırlı katılımlı izin almıştı.

Beyrut’un batı kıyısında yer alan ve yaklaşık 70 metre yüksekliğinde iki büyük kaya kütlesinden oluşan Güvercin Kayalıkları (Ravşa), Lübnan’ın en önemli doğal simgeleri arasında yer alıyor.

İsrail'in, 27 Eylül 2024'te Beyrut’un güney banliyösüne (Dahiyye) düzenlediği ağır bombardımanda Nasrallah, 3 Ekim'deki saldırılarda ise Safiyuddin hayatını kaybetmişti. Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı.

Resmi verilere göre, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen İsrail, anlaşmayı 4 bin 500'den fazla ihlal ederek en az 276 sivilin ölümüne ve 613 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca İsrail, onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen kontrol ediyor.