Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne Soruşturma: 9 Gözaltı

Ankara'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nde Gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma başlattı.

9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yürütülen soruşturmada, dernek başkanı Buket Özgünlü dahil olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli hakkında haksız kazanç sağlama iddialarıyla inceleme yapıldığı belirtildi.

Toplam Zararı 20 Milyon Lira

Açıklamada, toplanan delillerin yanı sıra Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporları ışığında, gözaltına alınan şüphelilerin toplamda yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları ifade edildi. Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından hukuki durumlarının değerlendirileceği belirtildi.

Arama ve El Koyma İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınanların ikametlerinde, dernek merkezinde ve ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Bu süreçte, derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandığı bilgisi verildi.

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