Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Devlet Mezarlığı'nı ziyaret ederek emanet vatanın korunması ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:04
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Devlet Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü anmaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Güler, burada yaptığı konuşmada "Büyük Zafer"in milletin istiklal ve istikbali uğruna verdiği onurlu mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının abideleşmiş timsali olduğunu vurguladı.

"Bugün bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak, bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ilelebet muhafaza etmektir."

Güler konuşmasında ayrıca "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz" doğrultusunda köklü tarihimizden, milli ve manevi değerlerimiz ile şanlı ecdadımızdan aldıkları ilhamla ülkenin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini belirtti: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda köklü tarihimizden, milli ve manevi değerlerimiz ile şanlı ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizin ve asil milletimizin her alandaki hak ve menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de korumaya, bölgesinde lider, dünyada etkin bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Güler, ayrıca şunları kaydetti: "Bu anlamlı gün vesilesiyle bin yıldır bizlere yurt olan aziz vatanımızda, bugünlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Ziyarete, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

