Yaşar Güler Konya'da: 8’inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları

Konya'daki temaslarda fabrika incelemesi ve resmi ziyaretler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8’inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya geldi.

İlk olarak Konya'da konuşlu bulunan 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni fabrika inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Bakan Güler'e; Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş de eşlik etti.

Daha sonra Bakan Güler, Konya Valiliği'ni ziyaret ederek Vali İbrahim Akın'dan şehirdeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve şeref defterini imzaladı.

Ziyaret programı kapsamında Bakan Güler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı da ziyaret etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, 8’İNCİ KONYA SAVUNMA SANAYİSİ TEDARİKÇİ BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILMAK ÜZERE KONYA’YA GELDİ.