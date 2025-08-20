Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü

Yaşar Güler Şırnak'ta: 'Terörsüz Türkiye' Somut Bir Ufka Döndü

Ziyaret ve karşılama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valiliği'ni ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Birol Ekici ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Güler, yöresel kıyafetli kadınlar ve partililer tarafından karşılandı.

Devletin seferberliği: Şırnak'ın kalkınma hedefi

Partililerle buluşmasında Güler, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Şırnak için yoğun şekilde çalıştığını, kentin gelişimini ve mevcut sorunlarını titizlikle takip ettiklerini belirtti. Şırnak'ın son yıllarda terörün etkisinden kademeli olarak kurtulduğunu ve artık kalkınmanın ön plana çıktığını vurguladı.

Yatırımlar ve enerji vurgusu

Güler, Şırnak'ın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, tarım ve turizm alanlarında önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. 'Şırnaklı kardeşlerime ve Şırnak'a gerçek belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Şırnak Belediyemizin verimli ve etkin çalışmalarını da memnuniyetle takip ediyoruz.'

Gabar ve Kato dağlarının artık terörle değil enerji kaynaklarıyla anıldığını belirten Güler, 'Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 80 bin varile aşan petrol üretiyoruz.' ifadesini kullandı. Amacın Şırnak'ı petrol, diğer madenler, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye'nin güçlü enerji üslerinden biri haline getirmek olduğunu aktardı.

Ticaretin merkezi: Habur'un rolü

Güler, Şırnak'ın stratejik kaynaklarının yanı sıra bölgesel ticaretin de merkezi haline geldiğini söyleyerek, Habur Sınır Kapısı'nın modernleştirilen altyapısı ve yollarıyla Orta Doğu'ya açılan önemli kapılardan biri olduğunu vurguladı. Kapının her gün binlerce ton yük ve yüzlerce aracın giriş çıkışına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu konum sayesinde Şırnak'ın sınır ticareti, kültürel etkileşim ve yeni yatırım fırsatlarıyla ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğunu dile getiren Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken Şırnak'ın üretim, ihracat ve lojistik alanlarında hızlı bir dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Terörle mücadele ve toplumsal birlik çağrısı

'Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiş, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve ortak geleceğini daha da güçlendirecek bir sürecin kapısını sonuna kadar aralamıştır.' diyen Güler, bu başarının kahraman Mehmetçik, emniyet, jandarma, istihbarat teşkilatları, güvenlik korucuları ve bölge halkının ortak gayretinin ürünü olduğunu ifade etti.

Güler, terörün bu topraklardan tamamen silinmesi için PKK ve tüm uzantılarının nerede olurlarsa olsunlar silahlarını derhal ve koşulsuz bırakmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca olası fitne ve provokasyonlara karşı uyanık olunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu: 'Terörsüz bir Türkiye ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkündür.'

Gelecek vizyonu ve yerel destek

Bakan konuşmasını, hükümetin hizmet ve eser siyasetinin yeni dönemde de devam edeceği, Şırnak'ın bu kutlu yolculukta en önemli destekçilerinden biri olmaya devam edeceğine dair inançla tamamladı. Şırnak'ın huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Program katılımcıları

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan de birer konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde yapılan karşılamada Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü (sağ 2) ve Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan (solda) da yer aldı.