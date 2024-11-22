Yaşar Güler, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, bu kabulün Bakan Güler'in makamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmenin detayları henüz paylaşılmamış olsa da, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan adımlar arasında yer aldığı düşünülüyor. Bu tür görüşmeler, uluslararası işbirliği ve güvenlik konularında önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.