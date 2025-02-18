Yaşar Güler ve Rüstem Umerov, Ankara'da Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Önemli Bir Görüşme Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Umerov'u Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından gerçekleştirilen görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Bu önemli toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenlik konuları üzerinde durulacağı bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Güler, Umerov'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.