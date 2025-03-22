Yaşar Kemal Şelalesi Yaz Sonrası Tekrar Canlandı

Yaşar Kemal Şelalesi Yeniden Akıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde yaz aylarında kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, kış şartlarının ardından karların erimesiyle tekrar akmaya başladı. İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan Muradiye Kanyonu'nda yer alan bu görkemli doğa harikası, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğanın Güzellikleriyle Dolu

Her yıl yalnızca bir ay süreyle akan şelale, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden hayata döndü. Karların erime süreciyle birlikte, şelalenin güçlü akışı gözleri kamaştırıyor. Yaklaşık 40 metre yüksekten dökülen sular, kanyonun ortasında serin bir görüntü oluşturuyor.

Drone ile Görüntülenme

Şelalenin muhteşem anları, uzman ekipler tarafından dron ile görüntülendi. Bu eşsiz doğa manzarası, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.