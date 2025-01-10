Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı: 5,6 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Ocak ayına ait yaşlı ve engelli aylıkları 5,6 milyar lira olarak hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:04
Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı: 5,6 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına ilişkin 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

5,6 Milyar Lira Destek

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylere yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti. Bu programların amacının, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve onların bağımsız bir şekilde yaşamalarını desteklemek olduğunu vurguladı.

Göktaş, bu doğrultuda, ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki ödemelerin hesaplara yatırıldığını aktardı. Ödemelerin tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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