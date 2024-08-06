Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 2,9 milyar lira engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Sosyal Destek Programlarının Geliştirilmesi

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireyler için kapsamlı sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurguladı. Şunları ekledi: