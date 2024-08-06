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Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Bakan Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:14
Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 2,9 milyar lira engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Sosyal Destek Programlarının Geliştirilmesi

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireyler için kapsamlı sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurguladı. Şunları ekledi:

"Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşama etkin katılımları ve bağımsız yaşamaları için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata tüm alanlarda yanındayız. Ağustos ayı kapsamında toplamda 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."

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