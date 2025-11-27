Yatağan'da Emniyet Semt Pazarında Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Semt Pazarı'nda dolandırıcılık ve asayiş konulu broşür dağıtarak vatandaşları uyardı; şüpheli durumlarda 112 aranması istendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:29
Asayiş ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıldı

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, vatandaşları suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla ilçemiz Semt Pazarı'nda "Asayiş Olayları" ve "Dolandırıcılık" konulu broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Pazar alanında yürütülen çalışmada vatandaşlara; özellikle telefon dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, sahte polis-savcı yöntemi ve kapıdan yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Emniyet ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurguladı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Dağıtılan broşürlerde, hem asayiş olaylarına karşı alınabilecek önlemler hem de dolandırıcılık yöntemlerinden korunma yolları hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Vatandaşlar, emniyet güçlerinin sahada yaptığı bu tür bilgilendirme çalışmalarının oldukça faydalı olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

