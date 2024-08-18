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Yatağan'da Orman Yangınında Baba ve Oğul Gözaltına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili baba ve oğlu, şüpheli olarak gözaltına alındı. Yangın kontrol altına alınıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:59
Yatağan'da Orman Yangınında Baba ve Oğul Gözaltına Alındı

Muğla'nın Yatağan İlçesinde Orman Yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını olayında, baba ve oğlu gözaltına alındı. Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de, yaşları 78 ve 47 olan iki şüpheli, 65 arı kovanına körük ile duman vermek suretiyle yangının çıkmasına neden olduğu iddia edildi.

Olay Anı ve Gözaltı Süreci

Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nın olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda, M.Ş ve oğlu İ.Ş'nin yangın çıkarttığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek, her iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Yangın sonrası bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının genişlemesini önlemek adına tüm önlemler alınmakta.

Yatağan'daki bu tür olaylar, orman varlığına ciddi tehdit oluşturmaktadır.

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