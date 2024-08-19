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Yatağan'daki Orman Yangını: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Muğla Yatağan'da çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen baba ve oğlu adliyeye gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:36
Yatağan'daki Orman Yangını: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Yatağan Orman Yangını Gelişmeleri

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle gözaltına alınan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Yava Mahallesi'nde çıkan yangının çıkış noktasında yapılan incelemeler neticesinde, yangının bir arıcılık faaliyetinden kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.

Yangının Sebebi Soruşturuluyor

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde belirlenen şüpheliler M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yanmış Arı Kovanları Etrafta Bulundu

Olay yerine giden jandarma ekipleri, yangının çıkış noktasını tespit ederken, yakılmış arı kovanlarına da ulaştı. İfadesinde, yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan meydana geldiğini belirttikleri öğrenilen şüpheliler, yangın sırasında çevreye zarar verme ihtimallerinin farkında olmadıklarını ifade etti.

Yangının etkileri arasında, çam ağaçlarının yakınına yerleştirilen toplam 65 arılı kovanın büyük bölümünün artık kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın, jandarma ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

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