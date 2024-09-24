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Yavuz Sultan Selim Han, Vefatının 504. Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:44
Yavuz Sultan Selim Han, Vefatının 504. Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Yavuz Sultan Selim'in Anısına Minyatür Sergisi

Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim, vefatının 504'üncü yılı münasebetiyle Tekirdağ'da gerçekleştirilen bir etkinlikle anıldı. Etkinlik çerçevesinde açılan minyatür sergisi, Tarih ve Sanat Tutkunlarını bir araya getirdi.

Minyatürler İle Anlatılan Bir Tarih

Yavuz Sultan Selim'in hayatının detaylı bir biçimde sergilendiği yaklaşık 40 minyatür, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere sunuldu. Katılımcılar, sergiyi cuma günü'ne kadar gezme fırsatına sahip.

Yavuz Sultan Selim'in Mirası

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, konu ile ilgili açıklamasında Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini hatırlatarak, önemli bir anma programının daha gerçekleştirildiğini dile getirdi. Hacıoğlu, "Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i ikindi güneşine benzetirler, çünkü ikindi güneşi her ne kadar kısa süreli olsa da etkisi büyüktür. 80 yılı 8 yıla sığdırmak, onun karakterini en iyi şekilde ifade ediyor. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim'in Hayatı

Türk Tarih Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Sultan II. Bayezid, onun askeri teşkilat ve devlet yönetimi konularında deneyim kazanması için Trabzon Sancağı'na vali olarak tayin etti. Askeri bir deha ve strateji ustası olan Yavuz, 22 Eylül 1520'de Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 'Aslan pençesi' olarak bilinen bir çıbanın yarattığı enfeksiyon sebebiyle 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. Naaşı, İstanbul’da bulunan türbesine defnedildi.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da...

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da...

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da...

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da...

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açıklamalarda bulundu.

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