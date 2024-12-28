Yavuz: Suriye’nin Kuzeyindeki Terör Koridoru Paramparça Edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan Bilecik Kongresi’ne Vurgu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici bir konuşma gerçekleştirdi. Yavuz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun paramparça olduğunu belirterek, "Yalanın siyasetinden bir türlü kendini kurtaramayan, milletle siyaset yapmasını beceremeyen bir takım nasipsizler bu duruma bir türlü sevinemiyor," ifadelerini kullandı.

Hizmetkâr Olmanın Önemi

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen kongrede Yavuz, makamların bir kıymetinin olmadığını, AK Parti'nin ve davanın bir neferi olmanın değerini vurguladı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yapılamaz" denilen projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Ne yapmaya kalksak 'Amerika, Avrupa ne der?' deniyordu. Bir yiğit çıktı ve 'Bana ne Amerika'dan, Avrupa'dan; ben, Rabbim ne der ona bakarım,' dedi," şeklinde konuştu.

Bölgedeki Huzur İklimi

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yavuz, "12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına çıkmak zorunda kalmış ve 600 bin kişi can vermiş," dedi. Pyssidatları ele alarak, Beşşar Esed'in kovulması sonrası bölgede daha huzurlu bir iklim oluştuğunu kaydetti.

Yavuz, milletimizin hizmetkârı olmaya devam ettikleri takdirde, bereketli ve güzel işler'in mutlaka olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kongreye Katılanlar

Kongreye AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ ve diğer teşkilat mensupları katıldı. Kongrede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa 8. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşması görüntülü olarak takip edildi.