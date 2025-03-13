Yavuz: Türkiye Terörsüz Olacak, Başka Çare Yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kastamonu'da düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "Bugün birtakım adımlar var. Ya terörsüz Türkiye olacak ya olacak. Ya terörden kurtulacağız ya kurtulacağız. Ya terörü kurutacağız ya kurutacağız. Başka çaresi yok." dedi.

Kastamonu'nun Önemi ve Türkiye'nin Gücü

Kastamonu’nun kadim bir şehir olduğunu ifade eden Yavuz, Türkiye’nin güzelliklerine dikkat çekti. Yavuz, "Hakikaten ülkemiz güzel, Kastamonu güzel, ama bu güzellikleri elimizden almak isteyen içte dışta birçok güç var. Bu sömürü düzenine çomak sokmak isteyenleri yok etmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Terör Faaliyetlerine Karşı Sert Mesajlar

Yavuz, "Türkiye'yi yaşanılamaz bir hale sokmaya kimsenin hakkı yok. Terör faaliyeti içerisinde kin kusmaya, canilik yapmaya kimsenin hakkı yok. Coğrafyamız bir dizi zorluktan geçiyor, ancak biz bu sömürü düzenini yıkma kararlılığındayız." dedi.

Silah Gücümüzü Artırıyoruz

Yavuz, savunma sanayii alanında Türk milletinin hükümranlık yetkisi ile kendi kararlarını alarak S400 Savunma Sistemini edinme başarısını gösterdiğini belirtti. İHA ve SİHA üretiminde önemli adımlar attıklarını söyleyen Yavuz, "Bugün bütün dünyaya satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dair Umut Verici Vizyon

Terörün sona ereceğine olan inancını yineleyen Yavuz, "Beşinci nesil savaş uçağını üreten çok az ülke var. Biz onlardan birisiyiz. KAAN'ımız geliyor, envanterimize yakında girecek. Güçlü hava araçlarımız sayesinde terörü köşeye sıkıştırdık." diyerek durumu özetledi.

Programda AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı Geleneksel İftar programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı Geleneksel İftar programına katıldı.