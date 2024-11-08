Yayladağı Sınır Kapısı Açılmalı

Yayladağı Sınır Kapısı'nın Açılması Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, 경제 canlanması için Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurguladı.

Geçmiş Ziyaretler ve Deprem Verileri

Karasu, 16-17 Ekim tarihlerinde parti genel merkezinden milletvekilleriyle Hatay'ı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da 223 bin 906 kişinin konteynerlerde yaşadığını bildirdi.

"TOKİ, depremzede vatandaşlara evlerini teslim ederken boş senetler imzalatıyor. İki yıl sonra vatandaş ne ödeyeceğini bilmiyor; TOKİ bu durumda modern tefecilik yapıyor." dedi.

Ekonomik Yeniden Doğuş İçin Sınır Kapısı

Karasu, Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasının yolunun ekonomi ve ticaretteki canlanmadan geçtiğini kaydederek, duyduğu endişeleri dile getirdi. "Yayladağı Sınır Kapısı açılmadığı sürece bu sorunlar devam edecek. Türkiye, bu kapıyı 2013 yılından beri kapalı tutuyor; ancak komşu ülkelerdeki kapılar açıktır." ifadelerini kullandı.

Karasu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sınır kapısı açıldığı takdirde tüm Orta Doğu'ya ticaretimiz yeniden canlanacak. Hatay'da üreten çiftçimiz, esnafımız, iş insanımız ticaretini yeniden Orta Doğu'ya ulaştırabilecek. Ticarethanelerin büyük bir kısmı depremde yerle bir oldu, esnafımız zor durumda. Ancak bu kapının açılması, sorunların bir nebze de olsa çözülmesini sağlayabilir. Hatay, lojistikte önemli bir merkez. Başka bir kayba daha tahammülümüz yok."

Altyapı Talepleri ve İskenderun Limanı

Ulaş Karasu, ayrıca Belen Geçidi ve Amanos Tünelleri'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini ifade etti. Karasu, İskenderun Limanı'ndaki hayvan ticareti nedeniyle yaşanan kirlilik ve kötü koşulların iyileştirilmesi çağrısında bulundu. "Bu durum ticaretimizi olumsuz etkiliyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi