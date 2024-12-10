Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından memleketlerine dönmek üzere yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısı yakınında görev yapan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracının yardımıyla geçiş işlemleri hızlanıyor. Burada yürütülen kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriyeliler, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya devam ediyor.

Suriyelilerden Muhammet Almaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yanına memleketi Lazkiye'ye gideceğini belirtti. Almaki, yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönecek olmanın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Dönüyorum Allah'a şükür. Bayırbucak Türkmeniyim. Duygularımı anlatamam, o kadar mutluyum ki şu an sanki annemi kaybedip, yıllar sonra bulmuş gibi hissediyorum. Tüm akrabalarım şu an Suriye'de yaşıyor."

Diğer bir Suriyeli Yazen Hidro da 10 yıl sonra vatan topraklarına dönecek olmanın sevinciyle konuştu. Şadi Mahmut ise savaşın nihayet bitmesinin ardından ülkesine dönüş kararı aldığını vurgulayarak, "Allah sizden razı olsun." dedi.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.