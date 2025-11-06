Yayman: "Özgür Özel, Deprem Bölgesine En Son Ne Zaman Gitti?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara'da AK Parti Konferans Salonu'ndaki AK Kütüphane'de düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesinde devam eden çalışmaları değerlendirdi ve muhalefeti eleştirdi.

Yapılan çalışmalar ve teslim tarihleri

Yayman, deprem bölgesine ilişkin verdiği bilgilerde, "Bugüne kadar deprem bölgesinde tam 75 milyar dolar bir harcama yapılmıştır. 11 ilimizde 14 milyon insanımızı ilgilendiren bu felakete karşı milletimiz bir ve beraber olarak topyekun mücadele etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yayman, bölgede hak sahibi olan 453 bin vatandaş için konutların temellerinin atıldığını ve bu konutların 6 Şubat'ta teslim edileceğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın geçen ay 304 bin konutun teslimini gerçekleştirdiğini, kasım ayı içinde de 351'inci konutun tesliminin yapılacağını belirtti ve "Asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüştürülmüş durumdadır" dedi.

Yayman, bazı yapılarda elektrik ve altyapı sorunları yaşandığını ancak bunların "majör problemler" olmadığını ve çözümler üzerinde çalışıldığını vurguladı. "Sadece bölgemizde konutlar yapılmıyor. 11 ilimizde yeniden hayat inşa ediliyor" diye konuştu.

Tarihi camiler ve CHP eleştirisi

Yayman, depremde hasar gören tarihi ve kültürel yapıların onarımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Depremden hemen sonra Antakya'da tarihi, kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması için Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz 2 tarihi eseri ayağa kaldırmak istedi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Antakya Habibi Neccar Camii'ni ayağa kaldırmak istedi. Restorasyon çalışmalarına başladı ve cami yeniden ayağa kaldırıldı. İç dizaynı yapılmakta, yazıları yazılmakta ve cami aslında tamamlanmış durumda."

Yayman, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Antakya Ulu Cami çalışmalarının yerel seçim sonrasında CHP'li belediye tarafından üstlenildiğini belirterek, "Ulu Cami ile ilgili çalışmalar henüz daha başlamamış durumda. Dolayısıyla Sayın Özel eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na desin ki, 'Ben böyle konuşuyorum da Antakya Ulu Cami'nin durumu nedir?'" ifadelerini kullandı ve muhalefetin deprem üzerinden yürüttüğü siyaseti "toksik" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel'e çağrı: 'Gelin yapın'

Yayman, CHP liderliğinin deprem döneminde verdiği sözlere atıfta bulunarak, "Deprem zamanı verdiğiniz sözleri siz unutmuş olabilirsiniz ama biz asla unutmadık" dedi. CHP'nin o dönemde verdiği vaatlere rağmen CHP'li belediyelerin bölgede somut bir çalışma yapmadığını öne sürdü ve Özgür Özel'e çağrıda bulundu: "Eğer siz hükümetimizin yaptığı çalışmaları yetersiz buluyorsanız buyurun siz yapın."

Toplantının öne çıkan sorusu ise Yayman'ın muhalefet liderine yönelik eleştirisiydi: "Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş? Bir bakın, araştırın. Deprem bölgesindeki CHP’li belediyeleri ne zaman ziyaret etmiş?" Yayman, Özel'in depremzedelerle buluşup kırsal ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyip herhangi bir eleştiride bulunup bulunmadığını sorguladı ve muhalefetin "ucuz polemik" yaptığını savundu.

